Главі МЗС Росії Сергію Лаврову просто набридло вислужуватися, демонструючи лояльність президенту РФ Володимиру Путіну і повторюючи його тези.

Він, як і багато російські керівники, за часів демократичної Росії були досить адекватними, пише політик Костянтин Боровой в своєму блозі на "Обозревателе".

"Лаврову все просто набридло, він розуміє, наскільки це небезпечно і просто хоче відповзти подалі. Думаю, це його бажання, а не бажання Путіна усунути Лаврова з посади глави МЗС", - зазначив Боровой.

"Те ж саме стосується і Шойгу. Цілком адекватна і нормальна людина. Наскільки я чув, дуже сильно переживає з приводу того, що йому доводиться робити для збереження лояльності Путіну. Від спільних знайомих я чув, що його постійно турбують болі в серці", - зазначив він.

Що стосується нового уряду, то це питання вибору і рішення Путіна.

"Наскільки я розумію, він вирішив його дещо омолодити. Майже не сумніваюся, що якусь невелику посаду запропонують і Собчак. Є ще кілька молодих кандидатів. Омолодження потрібно, а то це все починає нагадувати застійні брежнєвські часи, коли те, що відбувалося в Радянському Союзі, називали геронтократією, тобто владою старих", - вважає Боровой.

При цьому, за його словами прем'єр РФ Дмитро Медведєв ідеально підходить на будь-яку посаду, на якій головним параметром є лояльність і безініціативність.

"З боку Шойгу і Лаврова - це нормальний вибір людини, яка любить владу і хоче в ній брати участь. Правда, у них є одне дуже незвичайне зобов'язання - необхідність повторювати за лідером справжнє марення, виправдовувати його злочини, стаючи їх співучасником. Це ціна, яку доводиться платити за те, щоб залишитися при владі. Є люди, які не готові її платити, але вони і не у владі ", - повідомив Боровий.

Він також повідомив, що колишній представник Росії в ООН Сергій Чуркін був адекватним і совісним людиною.

"У нього теж був вибір - залишитися дипломатом другого рівня або зайнятися чим-небудь ще, або проявляти лояльність Путіну і повторювати за ним всю цю маячню. Наскільки я розумію, він переживав з цього приводу. Насправді він був совісним людиною, і я думаю, що його смерть як би підтвердження того, що він просто не витримав існуючої обстановки - брехати всім і самому собі ", - вважає політик.

"Може бути, Лавров, дивлячись на Чуркіна, розуміє, що краще відійти зараз, щоб залишитися в живих", - додав Боровий.

Путін може порахувати рішення Лаврова піти у відставку зрадою. Але глава МЗС знає, що те, що відбувається сьогодні, називається військовими злочинами проти людяності.

Як повідомляв "Обозреватель", у Кремля немає ніяких причин для зміщення Сергія Лаврова з посади міністра закордонних справ Росії.