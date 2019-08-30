"Хоче, щоб Україна нашкодила": в США розкрили хитрі плани Трампа

Президент США Дональд Трамп нібито робить спробу змусити Україну побічно надати йому допомогу в переобранні на другий термін в ході виборів 2020 року, дискредитуючи свого можливого конкурента – колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена.

Відповідну заяву зробив конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Бред Шерман під час ефіру телеканалу CNN, пише російське видання "МК".

Законодавець підтвердив, що можливе рішення американської адміністрації про замороження $250 млн військової допомоги Україні нібито вказує на прагнення Трампа отримати підтримку Росії для свого переобрання в 2020 році.

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За словами конгресмена, розслідування може зганьбити Байдена, як вважає сам президент США.

"Він хоче, щоб Україна нашкодила Байдену так само, як Росія нашкодила Хілларі Клінтон на виборах 2016 року", - зазначив Шерман.

Законодавець підкреслив, що подібне можна прирівняти до втручання в майбутні вибори президента США.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника в Адміністрації Трампа написали про можливе "заморожування" американської військової допомоги для України.

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