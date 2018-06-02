Хоче переговорів: Каталонія припинила пряме правління Мадрида

Глава женералітета Каталонії Кім Торра запропонував прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу продовжувати діалог між Барселоною та Мадридом.

Відповідну заяву він зробив на церемонії вступу на посаду глави вищого органу самоврядування регіону. Таким чином, новий уряд автоматично закінчив семимісячний період прямого управління центрального уряду Іспанії,

передає The Washington Post.

"Педро Санчес, давайте розмовляти, давайте ризикнемо разом, давайте сядемо за стіл і поговоримо - уряд з урядом", - сказав він.

Як повідомляє Deutsche Welle, 2 червня Санчес приніс присягу в якості прем'єр-міністра Іспанії. Він змінив на посту Маріано Рахоя, який представляв консервативну Народну партію.

Педро Санчес Reuters

Урочиста церемонія пройшла в присутності короля Філіпа VI в монаршої резиденції - Палаці Сарсуела. Санчес планує керувати країною з опорою на тих же політиків, у яких знайшов підтримку.

Кім Торра

Йдеться про лівих популістів з партії "Подемос" і дрібних парламентських груп, що представляють баскських і каталонських сепаратистів, як лівих, так і правих.

Крім того, в цей же день вступило в повноваження новий уряд Каталонії. За даними РІА "Новости" тринадцять членів нового женералітета по черзі прийняли присягу, обіцяючи виконувати свої обов'язки відповідно до закону.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 27 жовтня 2017 року Каталонія оголосила про незалежність. У відповідь на декларацію про незалежність Мадрид ввів у регіоні пряме управління.

На позачергових парламентських виборах в Каталонії перемогли представники трьох партій, які виступають за самостійність регіону.

Крім того, прем'єр-міністр Іспанії оголосив про зняття з посади глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і пообіцяв домогтися визнання каталонської декларації незалежності незаконною.

У листопаді голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європа ніколи не встане на сторону Барселони в конфлікті з Мадридом.

23 травня 2018 року Національний криптологічну центр Іспанії опублікував офіційний звіт про російське втручання в каталонський криза.