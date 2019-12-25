"Хоче миру!" Папа Франциск зворушливо згадав про Україну на Різдво

У своєму щорічному різдвяному посланні світу Urbi et Orbi 25 грудня Папа Римський Франциск згадав серед країн, які страждають від війни, і Україну.

Як повідомляє "Радіо Ватикану", понтифік підкреслив, що наша країна палко прагне миру і побажав їй втілити цю мрію в життя.

"Нехай Відкупитель світу буде світлом дорогої України, яка хоче конкретних рішень на користь тривалого миру", – сказав глава Католицької церкви в день Різдва Христового за григоріанським календарем.

Свою промову Франциск традиційно оголосив з лоджії базиліки Святого Петра, з якої звернувся до Риму і всього католицького світу.

Папа Римський Франциск "Радіо Ватикану"

Також в посланні Папа Римський торкнувся теми біженців та необхідності встановлення миру в африканських країнах, на Близькому Сході (зокрема Сирії) та інших гарячих точках земної кулі.

"В людських серцях існує тьма, але більше є Христове світло. Існує тьма в особистих, сімейних, соціальних відносинах, але Христове світло є більшим. Тьма присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більшим є Христове світло", – підкреслив Франциск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада Папа Римський Франциск заявив, що вважає переговори Росії та України, котрі закінчилися обміном полонених, успішним прикладом спроб мирного врегулювання конфлікту.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що на Донбасі ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні й маніпуляцій.

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