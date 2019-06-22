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"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

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Новину російських пропагандистів про побиття знімальної групи телеканалу "Россия 24" в Грузії висміяли в мережі.

Так, у РФ заявили, що на журналістів у Тбілісі "напали націоналісти", опублікувавши відео конфлікту. Стверджується, що росіян "спеціально провокували на бійку" (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

При цьому з кадрів не зовсім зрозуміло, хто бере участь у нападі, оскільки ролик складається з окремих фрагментів.

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"Вони вигукували націоналістичні гасла, говорили, щоб ми їхали з Грузії, плювали в обличчя. Били удвох ногами, зі спини нападали", – процитував пропагандистів журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов на своїй сторінці у Twitter.

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

скрін відео

"У Грузії теж завелися вони – "біндеровці" і "фошизди". Після довгої і виснажливої тортури України, росіяни тепер щодень зможуть дізнаватися новини ще й про грузинську хунту", – із сарказмом висловився про ситуацію блогер із ніком Vitauskas.

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"Російськомовного хлопчика вже розіп'яли? А бабулю з монтажною піною зґвалтували?" "Ніколи такого не було і ось знову!" "Сподіваюся, камери та мікрофони їм там засунули в одне місце?" "Схоже, х*ло готує ще одне вторгнення в Грузію", "Ну хоч картинку змінять, а то все Сирія і Україна", – пишуть інтернет-користувачі, коментуючи новину.

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Скрін коментарів в соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести, які пройшли в Грузії, "русофобською провокацією".

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Теми
російська пропагандаПротести в Грузії
Місце
ГрузіяТбілісі
Теги
РосіяНовини Росіїбійкавидеопропагандасоцмережі
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