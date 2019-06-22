"Хлопчика вже розіп'яли?" Побиття російських пропагандистів у Грузії викликало ажіотаж у мережі

Новину російських пропагандистів про побиття знімальної групи телеканалу "Россия 24" в Грузії висміяли в мережі.

Так, у РФ заявили, що на журналістів у Тбілісі "напали націоналісти", опублікувавши відео конфлікту. Стверджується, що росіян "спеціально провокували на бійку" (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

При цьому з кадрів не зовсім зрозуміло, хто бере участь у нападі, оскільки ролик складається з окремих фрагментів.

"Вони вигукували націоналістичні гасла, говорили, щоб ми їхали з Грузії, плювали в обличчя. Били удвох ногами, зі спини нападали", – процитував пропагандистів журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов на своїй сторінці у Twitter.

скрін відео

"У Грузії теж завелися вони – "біндеровці" і "фошизди". Після довгої і виснажливої тортури України, росіяни тепер щодень зможуть дізнаватися новини ще й про грузинську хунту", – із сарказмом висловився про ситуацію блогер із ніком Vitauskas.

"Російськомовного хлопчика вже розіп'яли? А бабулю з монтажною піною зґвалтували?" "Ніколи такого не було і ось знову!" "Сподіваюся, камери та мікрофони їм там засунули в одне місце?" "Схоже, х*ло готує ще одне вторгнення в Грузію", "Ну хоч картинку змінять, а то все Сирія і Україна", – пишуть інтернет-користувачі, коментуючи новину.

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

Скрін коментарів в соцмережі

"Вони вигукували націоналістичні гасла, говорили, щоб ми їхали з Грузії, плювали в обличчя. Били удвох ногами, зі спини нападали": Напад на російських журналістів в Тбілісі, де немає ніякої русофобії і небезпеки для росіян pic.twitter.com/G99SjD7bFw - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 22, 2019

Ну ось. Більше сумнівів не залишилося. У Грузії теж завелися вони - "біндеровци" і "фошизди". Після довгої і виснажливої тортури України, росіяни тепер кожен день зможуть дізнаватися новини ще і про грузинську хунту. За всіма федеральним телеканалам і ЗМІ 24 години на добу ... pic.twitter.com/Exm8ovl146 - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas__A) June 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести, які пройшли в Грузії, "русофобською провокацією".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.