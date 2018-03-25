"Хлопчик упав із вікна": очевидці розповіли страшні подробиці пожежі в Росії

Жертв під час пожежі в російському Кемеровому ТРЦ "Зимова вишня" можна було б уникнути, якби вчасно спрацювала пожежна тривога.

Про це розповідають очевидці жахливого видовища, передає "РЕН ТВ".

У соціальних мережах повідомляється, що очевидці відтягали руками автомобілі біля ТЦ, щоб змогли під'їхати пожежні машини.

"Нормально спрацювали перехожі, ми машини руками відтягнули, щоб пожарки проїхали, і килими натягували, - розповів Олександр Дорогів. - Задимілися два поверхи хвилин за 5. Ігровий центр за хвилини 2 задиміло, що на витягнуту руку не видно! Пожежні коли приїхали, вже 2 вистрибнули з вікна".

Відвідувачі кажуть, що пожежної тривоги не було.

"Ми сиділи в кінотеатрі, дивилися фільм. Задимлення в залі не було. Якби якась жінка, це швидше за все була навіть не співробітниця, не відчинила двері і не стала б кричати "Пожежа! ", ми б не почули шум. Стали виходити. Було вже задимлене все. Чадним газом надихалися всі. Це, швидше за все, сталося на четвертому поверсі. У тій стороні, де дитячі автомати стоять. Ми стали виходити, була нереальна тиснява. Ми вийшли, а частина людей в будівлі залишилася. Хлопчик впав із вікна на моїх очах. Не було пожежної тривоги", - розповіла " П'ятому каналу " очевидиця Галина.

При цьому сайту "Зірка" вдалося зв'язатися з мешканкою Кемерового, у якій в палаючому торговому центрі "Зимова вишня" працює мати. Жінка встигла вийти з будівлі і по телефону розповіла їй про те, що сталося.

"Як мені розповіла мама, загинули вісім дітей і десять дорослих. І ще близько 50 людей заблоковано в будівлі. Вона розповіла, що звідти виносять людей, реанімація стоїть, швидка допомога, пожежники. Вона бачила, як з вікна третього поверху стрибав хлопчик восьми років. Ну що, стрибають люди з вікон. Усе палахкотить. Говорять, що дитячу карусель замкнуло", - повідомила Олеся Петрова.

Як повідомляв "Обозреватель", в російському Кемеровому у неділю, 25 березня, спалахнув ТЦ "Зимова вишня". Рятувальники поки не ліквідували загоряння.