"Х*йло закрий!" В ефірі у Соловйова влаштували скандал через Україну

У студії передачі топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова відбулася жорстка сутичка між двома експертами.

Вона сталася під час обговорення топових українських політиків. Скандал спалахнув на пропагандистській програмі "Вечір із Володимиром Соловйовим" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандисти Кремля Скріншот відео

Все почалося з того, що путінський пропагандист, українофоб Дмитро Куликов прокоментував ролик, на якому лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко грає в пінг-понг. Він дорікнув політику тим, що вона робить це на підборах.

"Так важливо, на яких підборах Юля грає в теніс? Ви що, жінка?" — заперечив на його репліку політолог Андрій Окара.

Ці слова зачепили Куликова, і він накинувся на опонента з грубими образами і лайкою. "Чуєш ти, хайло закрий! Я тобі зараз поясню, хто тут жінка! Хайло закрий!" — вигукнув він. Після цього загострення обстановки спробував згладити ведучий програми Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня в ефірі у Соловйова поскандалили одіозний російський пропагандист Семен Багдасаров та український політолог Василь Вакаров. Їхня сварка також почалася через Україну. Все закінчилося тим, що рупор Кремля обматюкав і послав українця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!