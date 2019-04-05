|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Х*йло закрий!" В ефірі у Соловйова влаштували скандал через Україну

2.3тЧитати матеріал російською

У студії передачі топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова відбулася жорстка сутичка між двома експертами.

Вона сталася під час обговорення топових українських політиків. Скандал спалахнув на пропагандистській програмі "Вечір із Володимиром Соловйовим" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандисти Кремля

Пропагандисти Кремля

Скріншот відео

Все почалося з того, що путінський пропагандист, українофоб Дмитро Куликов прокоментував ролик, на якому лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко грає в пінг-понг. Він дорікнув політику тим, що вона робить це на підборах.

"Так важливо, на яких підборах Юля грає в теніс? Ви що, жінка?" — заперечив на його репліку політолог Андрій Окара.

Новини
"Що ти брешеш, с*ко?!" На шоу Соловйова трапилася сутичка через Україну

Ці слова зачепили Куликова, і він накинувся на опонента з грубими образами і лайкою. "Чуєш ти, хайло закрий! Я тобі зараз поясню, хто тут жінка! Хайло закрий!" — вигукнув він. Після цього загострення обстановки спробував згладити ведучий програми Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня в ефірі у Соловйова поскандалили одіозний російський пропагандист Семен Багдасаров та український політолог Василь Вакаров. Їхня сварка також почалася через Україну. Все закінчилося тим, що рупор Кремля обматюкав і послав українця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Андрій ОкараВолодимир СоловйовЮлія Тимошенко
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
ХУйло закрой ))) На человеческом это значит на ПутЕна надеть намордник!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки