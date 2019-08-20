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"Хитрий лис!" Путіна висміяли за дивний комплімент дружині Макрона

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Президент Росії Володимир Путін під час офіційного візиту до Франції зробив незвичайний комплімент дружині французького лідера Еммануеля Макрона Бріджит, похваливши її за "шикарний колір обличчя".

Відповідне відео їхньої зустрічі в Марселі 19 серпня поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Макрон сказав, що його дружина залишить президентів, поки вони попрацюють. Путін, дивлячись на першу леді Франції, зазначив: "У вас такий колір обличчя шикарний!" Після цього лідер РФ вручив їй букет квітів.

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Володимир Путін на зустрічі з Макронами в Марселі

Володимир Путін на зустрічі з Макронами в Марселі

"Дякую! Вам треба залишитися довше", – відреагувала дружина французького президента.

Путін зробив дивний комплімент дружині Макрона

Путін зробив дивний комплімент дружині Макрона

Путін похвалив "шикарний колір обличчя" дружини Макрона

Путін похвалив "шикарний колір обличчя" дружини Макрона

Його користувачі не оцінили комплімент Путіна. "Хитрий лис! Догодив старенькій, тональний крем не береться до уваги", "Джентльмен ніколи не забуде нагадати дамі про її похилий вік", – написали в коментарях.

"Хитрий лис!" Путіна висміяли за дивний комплімент дружині Макрона
"Хитрий лис!" Путіна висміяли за дивний комплімент дружині Макрона
"Хитрий лис!" Путіна висміяли за дивний комплімент дружині Макрона

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі з Путіним Макрон випадково зробив своїй дружині боляче перед Путіним – він взяв її під руку, яку перша леді Франції перед цим вивихнула.

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Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон Бріджит Макрон
Місце
Франція
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Махно Володимир
Махно Володимир
какой же путин лох! решил от своих местных русских алкоголичек, переметнутся к французской бабе??? жалкий карлик!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Махно Володимир, Ушлёпок свинонавозный, тебе видимо даже свинарки отказывают.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Путин -бог вислоухих .
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Семёнов Александр, вислоухий,путен твой бог?
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