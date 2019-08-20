"Хитрий лис!" Путіна висміяли за дивний комплімент дружині Макрона

Президент Росії Володимир Путін під час офіційного візиту до Франції зробив незвичайний комплімент дружині французького лідера Еммануеля Макрона Бріджит, похваливши її за "шикарний колір обличчя".

Відповідне відео їхньої зустрічі в Марселі 19 серпня поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Макрон сказав, що його дружина залишить президентів, поки вони попрацюють. Путін, дивлячись на першу леді Франції, зазначив: "У вас такий колір обличчя шикарний!" Після цього лідер РФ вручив їй букет квітів.

Володимир Путін на зустрічі з Макронами в Марселі

"Дякую! Вам треба залишитися довше", – відреагувала дружина французького президента.

Путін зробив дивний комплімент дружині Макрона

Путін похвалив "шикарний колір обличчя" дружини Макрона

Його користувачі не оцінили комплімент Путіна. "Хитрий лис! Догодив старенькій, тональний крем не береться до уваги", "Джентльмен ніколи не забуде нагадати дамі про її похилий вік", – написали в коментарях.

Володимир Путін зробив несподіваний комплімент Бріжит Макрон на зустрічі з її чоловіком, президентом Франції Емманюелем Макрона.



Відео: ТАСС / Ruptly pic.twitter.com/lEmOdnoxho - ТАСС (@tass_agency) August 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі з Путіним Макрон випадково зробив своїй дружині боляче перед Путіним – він взяв її під руку, яку перша леді Франції перед цим вивихнула.

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