Лікарі світу за мир — як вшановують загиблих від ядерних вибухів

У вівторок, 6 серпня, у світі вшановують пам’ять загиблих у результаті ядерного бомбардування Японії у 1945 році. Щоб протистояти використанню ядерної зброї у світі, заснували День "Лікарі світу за мир".
OBOZREVATEL підготував інформацію про жахливу подію, яка трапилася 74 роки тому й забрала сотні тисяч життів.
Тагедія у місті Хіросіма
abc.net.au
Коли трапилася трагедія
Під час Другої світової війни, 6 серпня 1945 року бомбардувальник США скинув ядерну бомбу на місто Хіросіма, а 9 серпня – на місто Нагасакі. Так Штати хотіли уникнути тривалих воєнних дій та прискорити закінчення війни.
У результаті ядерного вибуху загинули щонайменше 70 тисяч жителів Хіросіми та 60 тисяч – Нагасакі. Кількість загиблих від отриманих травм і радіації на кінець 1945-го становила до півмільйона осіб.
Ядерна атака на міста Хіросіма й Нагасакі – єдиний випадок в історії із застосування такого виду зброї.
espreso.tv
Як світ вшановує пам'ять про загиблих
Щоб вшанувати пам’ять про загиблих у результаті ядерної атаки, в 1980 році у Франції був заснований День "Лікарі світу за мир".
Дата трагедії в Хіросімі, пам’ять про загиблих людей та відвагу медиків на полі військових дій – стали причиною створення скорботного дня, який вкотре нагадуватиме людству, що може трапитися від рук самої людини, які трагедії відбуваються у зв’язку зі створенням ядерної зброї та зброї взагалі.
Паперовий журавлик-орігамі символ пам'яті про жертв
library.gov.ua
Символ вшанування загиблих у результаті трагедії
Символом жертв ядерного бомбардування обраний паперовий журавлик-орігамі. Початком історії стала хвороба 12-річної Садако Сасакі, яку вона отримала в результаті одного з тих трагічних вибухів. Так, дівчинка вірила, що переборе лейкемію, якщо складе тисячу журавликів-орігамі. Однак хвороба виявилася сильнішою, Садако встигла скласти лише 644 пташки. Пам’ятники дівчинці встановлені в різних куточках Японії і навіть у США.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилося унікальне відео з Хіросіми до ядерної атаки США.
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