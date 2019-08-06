Лікарі світу за мир — як вшановують загиблих від ядерних вибухів

У вівторок, 6 серпня, у світі вшановують пам’ять загиблих у результаті ядерного бомбардування Японії у 1945 році. Щоб протистояти використанню ядерної зброї у світі, заснували День "Лікарі світу за мир".

OBOZREVATEL підготував інформацію про жахливу подію, яка трапилася 74 роки тому й забрала сотні тисяч життів.

Тагедія у місті Хіросіма abc.net.au

Коли трапилася трагедія

Під час Другої світової війни, 6 серпня 1945 року бомбардувальник США скинув ядерну бомбу на місто Хіросіма, а 9 серпня – на місто Нагасакі. Так Штати хотіли уникнути тривалих воєнних дій та прискорити закінчення війни.

У результаті ядерного вибуху загинули щонайменше 70 тисяч жителів Хіросіми та 60 тисяч – Нагасакі. Кількість загиблих від отриманих травм і радіації на кінець 1945-го становила до півмільйона осіб.

Ядерна атака на міста Хіросіма й Нагасакі – єдиний випадок в історії із застосування такого виду зброї.

espreso.tv

Як світ вшановує пам'ять про загиблих

Щоб вшанувати пам’ять про загиблих у результаті ядерної атаки, в 1980 році у Франції був заснований День "Лікарі світу за мир".

Дата трагедії в Хіросімі, пам’ять про загиблих людей та відвагу медиків на полі військових дій – стали причиною створення скорботного дня, який вкотре нагадуватиме людству, що може трапитися від рук самої людини, які трагедії відбуваються у зв’язку зі створенням ядерної зброї та зброї взагалі.

Паперовий журавлик-орігамі символ пам'яті про жертв library.gov.ua

Символ вшанування загиблих у результаті трагедії

Символом жертв ядерного бомбардування обраний паперовий журавлик-орігамі. Початком історії стала хвороба 12-річної Садако Сасакі, яку вона отримала в результаті одного з тих трагічних вибухів. Так, дівчинка вірила, що переборе лейкемію, якщо складе тисячу журавликів-орігамі. Однак хвороба виявилася сильнішою, Садако встигла скласти лише 644 пташки. Пам’ятники дівчинці встановлені в різних куточках Японії і навіть у США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилося унікальне відео з Хіросіми до ядерної атаки США.

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