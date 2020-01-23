"Хіматака" і паніка через вірус у Китаї: з'явилися нові відео зі спорожнілого міста-мільйонника

У китайському місті Ухань, який вимушено "закрили" через епідемію коронавірусу, почався справжній хаос.

Тут не працюють деякі супермаркети, заклади й підприємства, а також скасовані рейси громадського транспорту. Водночас люди влаштовують паніку в магазинах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як розповіла росіянка Лєра, яка проживає в китайському мегаполісі, містянам рекомендують не ходити на роботу або навчання. Вона провела невелику екскурсію, знявши на камеру спорожнілі вулиці.

Через коронавірус в Ухані почався хаос

"Ухань на карантині, всі парки, центри розваг закрили. Ми дізналися про це сьогодні вранці. Відповідно, я не працюю, сказали сидіти вдома. Якщо виходити, то тільки в масках і ненадовго", – сказала вона.

Дівчина зазначила, що деякі заклади все ж працюють. Але далі знімати не стала, зізнавшись, що просто боїться довше перебувати назовні.

Порожні вулиці міста Скриншот із відео

Водночас, як зазначає Telegram-канал НТВ, охоплені панікою через новий коронавірус китайці штурмують магазини, скуповуючи продукти й товари першої необхідності. А потім просто зачиняються в оселях.

Паніка в магазині Скриншот із відео

Зі свого боку білоруска Христина, яка мешкає в самому серці епідемії, розповіла "Радіо Свобода", що в закритому на карантин Ухані дуже остерігаються нової недуги. За її словами, влада всім радить не відвідувати громадські місця. Щоб вберегтися від зараження, усі носять маски. А дехто замовляє їжу або якісь необхідні речі додому через кур'єрів.

білоруска Христина svaboda.org

"Місто закрили для в'їзду й виїзду. Всі способи пересування заблоковані. Я позавчора виходила з дому, щоб забрати в кур'єра замовлені фрукти, то не зустріла жодної людини в околицях. А це 7 година вечора", – каже Христина.

Також дівчина повідомила про проведення в Ухані "хіматаки" для профілактики.

"Щойно через гучномовець оголосили, що будуть із вертольота розпорошувати хімікати над містом від вірусу. І краще не з'являтися на вулиці з третьої до дев'яти години вечора", – додала вона.

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