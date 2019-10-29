Трампів 'атакували' монстри: незвичайні кадри з Білого дому

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія привітали дітей напередодні Хеллоуїна, або Дня всіх святих.
Про це повідомляє CNN. Традиційно свято нечистої сили (Відьмину ніч) відзначають з 31 жовтня на 1 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Американський президент і перша леді роздавали солодощі біля Білого дому близько 40 хвилин. Територію прикрасили в традиційному стилі.
Відзначається, що тема вечора була натхненна лісом. Декораціями служили силуети великих чорних дерев із моторошними гілками і десятки гарбузів, які були розміщені на сходах Білого дому.
Оркестр військово-повітряних сил США грав мелодії з фільмів про Гаррі Поттера, "Мисливців за привидами" та інших відомих кінострічок.
Президентська пара вийшла до присутніх під музичну тему з фільму "Сімейка Адамсів".
CNN
🇺🇸 В Білому домі вже почалося традиційне святкування Хелловіну 🧛♂🦇 * Президент США Дональд Трамп і його дружина, перша леді Меланія Трамп, відсвяткували Хеллоуїн в Білому домі, роздаючи солодощі малечі 🍬 * Video: @whitehouse * #Обозреватель #Obozrevatel #Instalove #likers #followers #bestvacations #photooftheday #bestoftheday #webstagram #tagstsgram #picoftheday #shock #amazing #funny #children #holiday #Halloween #DonaldTrump #MelaniaTrump #Trump #whitehouse #usa #сша
Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції і походження Хеллоуїна, а також зібрав кращі моторошні привітання зі святом.
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