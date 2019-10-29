Трампів 'атакували' монстри: незвичайні кадри з Білого дому

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія привітали дітей напередодні Хеллоуїна, або Дня всіх святих.

Про це повідомляє CNN. Традиційно свято нечистої сили (Відьмину ніч) відзначають з 31 жовтня на 1 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Американський президент і перша леді роздавали солодощі біля Білого дому близько 40 хвилин. Територію прикрасили в традиційному стилі.

Відзначається, що тема вечора була натхненна лісом. Декораціями служили силуети великих чорних дерев із моторошними гілками і десятки гарбузів, які були розміщені на сходах Білого дому.

Оркестр військово-повітряних сил США грав мелодії з фільмів про Гаррі Поттера, "Мисливців за привидами" та інших відомих кінострічок.

Президентська пара вийшла до присутніх під музичну тему з фільму "Сімейка Адамсів".

CNN

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції і походження Хеллоуїна, а також зібрав кращі моторошні привітання зі святом.

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