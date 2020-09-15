Лукашенко доручив домовитися з Україною про пропуск хасидів, а Ізраїль звернувся до Зеленського

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, а також МВС Ізраїлю виступили за пропуск Україною паломників-хасидів.

Як передає "БелТа", Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання зеленого коридору для євреїв, які не змогли потрапити до святих місць в Україні з території Білорусі.

Прессекретарка політика Наталя Ейсмонт заявила, що "Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставки цих паломників до пункту призначення – українських святинь – і назад, а потім і в аеропорт для відправлення на батьківщину".

"Всі ці функції наша країна готова взяти на себе", – сказала Ейсмонт.

За її словами, білоруська сторона гарантує, що "процес буде організований максимально безпечно, зокрема й для того, щоб на ситуацію з захворюваністю на COVID-19 це жодним чином не вплинуло".

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів у Facebook, що Україна отримала звернення міністра внутрішніх справ Ізраїлю на адресу глави української держави Володимира Зеленського. У ньому українську владу закликали сприяти пропуску паломників-хасидів.

"Ми з розумінням ставимося до зусиль Ізраїлю сприяти пропуску зазначених осіб до України, зокрема отримане через дипломатичні канали звернення міністра внутрішніх справ Ізраїлю на адресу президента України. Водночас закликаємо до продовження комунікації щодо цих питань на рівні урядів двох держав, як це і було досі, оскільки зазначені питання входять насамперед до компетенції Кабінету міністрів України", – написав Єнін.

Він зазначив, що провів зустріч із послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном і вказав, що паломників забезпечили кошерною їжею та напоями.

Єнін звернув увагу іноземців та осіб без громадянства до необхідність неухильного дотримання законодавства України з питань в'їзду і перебування на її території. Згідно з постановою уряду, до 28 вересня в'їзд був заборонений.

"Особи, які не підпадають під категорію винятків, не можуть бути пропущені на територію України", – пояснив він.

Заступник глави МЗС нагадав, що з метою запобігання незаконного проникнення в Україну груп іноземців, міністерство звернулося до білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Більше тисячі хасидів прибули 14 вересня до білорусько-українського кордону до пункту пропуску "Нові Яриловичі", щоб потрапити на святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік) до Умані.

Станом на 16:30 вівторка, 15 вересня, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишалася напруженою. Кілька сотень людей заблокували дорогу на нейтральній зоні між кордонами України і Білорусі.

Через спробу прориву хасидів Україна стягнула до кордону з Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Національної поліції, Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Хасида, який спробував незаконно потрапити в Україну через кордон із Білоруссю, примусово повернули на суміжну сторону та заборонили йому в'їзд в Україну на п'ять років.

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