Хасиди розповіли, чому намагалися в'їхати до України, незважаючи на заборону. Відео
Хасиди, які перебувають зараз на українсько-білоруському кордоні, заявили, що їх обіцяли пропустити до України, незважаючи на заборону в'їзду у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Інформацію про те, що їм дозволять в'їзд в країну, паломники черпали з месенджерів. Також українська фірма організувала для них тур, йдеться в сюжеті "ВВС Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами одного з паломників Міхаеля, йому з другом обіцяли, що відкриють кордон. Чоловіки стежили за консультаціями України та Ізраїлю, а також читали обговорення в групах у месенджері.
Як йдеться в сюжеті, в онлайн-спільнотах дійсно були чутки, що паломників пропустять до України, незважаючи на заборону.
Також хасиди розповіли, що туристична "Умань Експрес" продала їм тури з Білорусі до Умані.
"Це туристична компанія, яку створили євреї і українці. Вони відправили офіційно автобуси з українськими водіями. Україна їх пропустила. Навіть білоруські військові сказали нам, що українці пообіцяли відкрити кордон. Але коли ми приїхали і почалися протести, вони скасували дозвіл", – розповів один з паломників.
Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголосив, що хасидів ввели в оману.
"Певне коло осіб запросило представників хасидів, ввівши їх в оману. Привезли до Білорусі, пообіцявши, що через цю країну вони зможуть потрапити до України. Фактично ці люди підставили тисячі громадян Ізраїлю та інших країн", – пояснив представник МВС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела ряд обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон з Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся глава ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіціі, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зокрема 15 вересня один з паломників спробував незаконно потрапити на територію України в обхід пункту "Нові Яриловичі". Він отримав заборону на в'їзд в Україну на 5 років.
Для забезпечення порядку прикордонники перекрили дорогу військовою технікою.
Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, а також МЗС Ізраїлю виступили за пропуск в Україну паломників-хасидів.
Ізраїльська преса написала, що сотні хасидів на кордоні між Білоруссю і Україною перебувають "в нелюдських умовах".
Також на з'явилися фото, як в таборі хасидів на кордоні утворилося багато сміття. Після того, як волонтери Червоного Хреста почали прибирати сміття біля свого намету, їхній приклад наслідували й деякі з паломників.