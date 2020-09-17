Хасиди розповіли, чому намагалися в'їхати до України, незважаючи на заборону. Відео

Хасиди, які перебувають зараз на українсько-білоруському кордоні, заявили, що їх обіцяли пропустити до України, незважаючи на заборону в'їзду у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Інформацію про те, що їм дозволять в'їзд в країну, паломники черпали з месенджерів. Також українська фірма організувала для них тур, йдеться в сюжеті "ВВС Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами одного з паломників Міхаеля, йому з другом обіцяли, що відкриють кордон. Чоловіки стежили за консультаціями України та Ізраїлю, а також читали обговорення в групах у месенджері.

Як йдеться в сюжеті, в онлайн-спільнотах дійсно були чутки, що паломників пропустять до України, незважаючи на заборону.

Також хасиди розповіли, що туристична "Умань Експрес" продала їм тури з Білорусі до Умані.

"Це туристична компанія, яку створили євреї і українці. Вони відправили офіційно автобуси з українськими водіями. Україна їх пропустила. Навіть білоруські військові сказали нам, що українці пообіцяли відкрити кордон. Але коли ми приїхали і почалися протести, вони скасували дозвіл", – розповів один з паломників.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголосив, що хасидів ввели в оману.

"Певне коло осіб запросило представників хасидів, ввівши їх в оману. Привезли до Білорусі, пообіцявши, що через цю країну вони зможуть потрапити до України. Фактично ці люди підставили тисячі громадян Ізраїлю та інших країн", – пояснив представник МВС.

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