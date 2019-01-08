Хакерський скандал у Німеччині: в крадіжці даних Меркель побачили ''російський слід''

Скандал із затриманням у Німеччині хакера, який викрав особисті дані канцлера Ангели Меркель і впливових німецьких політиків, викликає безліч питань і не виключає "російського сліду".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт із питань кібербезпеки Сергій Прокопенко. За його словами, 20-річний хакер "або сам знайшов цю інформацію, або йому її дали".

"Він би міг випадково дістати (дані про німецьких політиків – ред.), але тоді б їх не почав викладати на свій Twitter, в якому менше десяти фоловерів... Якщо хочеш слави, можна було викласти десь у публічному місці і повідомити газетам і телебаченню, широкому загалу. А він просто виклав, і майже місяць нічого не відбувалося, поки хтось випадково не помітив. Нібито якась радіостанція випадково знайшла ці твіти, хоча зрозуміло, що дуже рідко радіостанції підписуються на користувачів, у яких по 8 фоловерів. Це дуже дивно", – пояснив експерт.

Прокопенко зазначив, що більшість інформації про скандал поширюється з російськомовної частини Інтернету: "З неї починається цей вибух. Тільки потім підключаються англомовні ЗМІ і навіть німецька велика преса".

За його словами, публікація даних політиків – "досить неприємний удар по них персонально".

"Там вибірково не по всіх партіях Бундестагу викладена інформація. Це сигнал німецькому істеблішменту, що якась інформація захоплена і, можливо, буде використовуватися для шантажу", – наголосив кіберексперт.

"Слідство йде. Комп'ютер знищено, але це не означає, що з іншого боку не залишилися додаткових слідів. Місце, звідки інформація витягувалася, теж залишило сліди. За ними будуть іти. Був знайдений цей хлопець, а тепер слідство піде за замовниками", – додав Прокопенко.

Ангела Меркель prm.ua

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