Хакери зламали акаунти Маска, Гейтса, Обами та виманили від їхнього імені $55 тисяч

Юрій Сергієнко Світ 01:51, 16.07.2020

Хакери зламали акаунти в Twitter відомих американських бізнесменів і політиків, а потім виманили у довірливих користувачів понад 55 тисяч доларів.

Як повідомляє Breaking News, зловмисники просили перевести їм на біткоіни-гаманець кошти, які вони обіцяли подвоїти протягом півгодини.

Як наслідок, користувачі скинули їм майже шість біткоінів (понад 55 тисяч доларів).

Хакери зламали акаунт Ілона Маска

Жертвами атаки стали засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск, один із засновників Microsoft Білл Гейтс, засновник і глава Amazon Джефф Безос, колишній президент США Барак Обама, кандидат в президенти США Джо Байден.

Хакери зламали акаунт Джо Байдена

Причини масового зламу акаунтів зараз не встановлені. Самі підприємці і політики поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Хакери зламали аккаунт Барака Обами

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Львівській області кіберполіції викрила 22-річного українця, який за допомогою самостійно створеної шкідливої програми виводив гроші користувачів іноземних банків.

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