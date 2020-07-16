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Хакери зламали акаунти Маска, Гейтса, Обами та виманили від їхнього імені $55 тисяч

Юрій Сергієнко
Світ
1,5 т.
Хакери зламали акаунти відомих політиків і бізнесменів

Хакери зламали акаунти відомих політиків і бізнесменів. Фото Рixabay.

Хакери зламали акаунти в Twitter відомих американських бізнесменів і політиків, а потім виманили у довірливих користувачів понад 55 тисяч доларів.

Як повідомляє Breaking News, зловмисники просили перевести їм на біткоіни-гаманець кошти, які вони обіцяли подвоїти протягом півгодини.

Як наслідок, користувачі скинули їм майже шість біткоінів (понад 55 тисяч доларів).

Хакери зламали акаунт Ілона Маска

Хакери зламали акаунт Ілона Маска

Жертвами атаки стали засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск, один із засновників Microsoft Білл Гейтс, засновник і глава Amazon Джефф Безос, колишній президент США Барак Обама, кандидат в президенти США Джо Байден.

Хакери зламали акаунт Джо Байдена

Хакери зламали акаунт Джо Байдена

Причини масового зламу акаунтів зараз не встановлені. Самі підприємці і політики поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Хакери зламали аккаунт Барака Обами

Хакери зламали аккаунт Барака Обами

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Львівській області кіберполіції викрила 22-річного українця, який за допомогою самостійно створеної шкідливої програми виводив гроші користувачів іноземних банків.

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