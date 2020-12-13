Хакери за підтримки уряду Росії зламали Мінфін США – ЗМІ

Хакери, які працювали на іноземний уряд, викрали дані декількох американських відомств, серед яких Міністерство фінансів, а також Управління з комунікацій та інформації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела. Вони уточнюють, що зломники отримали доступ до електронної пошти і перехоплювали дані протягом декількох місяців.

Водночас співрозмовники не уточнили, уряд якої саме країни стоїть за атакою, проте, за даними Washington Post, йдеться про російських хакерів з групи група APT29 (Cozy Bear), які працюють на російську владу.

Зловмисникам вдалося обійти засоби захисту і авторизації Microsoft Office 365.

У зв'язку з цим 12 грудня в Білому домі відбулося засідання Ради національної безпеки. У відомстві побоюються, що хакери можуть отримати доступ до даних й інших відомств.

"Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб виявити та усунути проблеми", – зазначив представник Ради нацбезпеки Джон Улліт.

Розслідування ведуть Федеральне бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хакери отримали доступ до даних провідної американської компанії FireEye, яка надає послуги з мережевої безпеки.

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