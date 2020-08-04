Хакери з Росії вкрали у ексміністра Британії секретні документи – ЗМІ

Російські хакери зламали особисту електронну пошту ексміністра торгівлі Великобританії Ліама Фокса і виклали в мережу дані, які безпосередньо стосуються державних справ.

Про це пише The Guardian. Повідомляється, що хакери заволоділи 451 сторінкою важливої інформації. Їх метою, як пише видання, була інформація про торговельні переговори Великобританії з США. А поштовий акаунт консерватора Фокса піддавався атакам хакерів кілька разів в період з 12 липня по 21 жовтня 2019 року.

Дані листування просочилися в інтернет. Зокрема, вони були розміщені в соціальній мережі Reddit.

Хакери використовували "цільовий фішинг" – техніку, популярну серед фахівців з РФ. При такій методиці об'єкту відправляються зовні правдоподібні електронні листи, в яких пропонується натиснути на вкладений файл. Він містить шкідливий код, призначений для надання доступу або контролю над комп'ютером жертви.

При цьому зараз Фокс, будучи депутатом-консерватором, претендує на пост генерального директора Світової організації торгівлі (СОТ). Тому питання його кібербезпеки особливо важливе.

Джерела в Уайтхоллі вказали, що документи були отримані хакерами в результаті злому особистого, а не парламентської або міністерського аккаунта. Конкуруюча партія лейбористів, в зв'язку з цим, поцікавилася, чому Фокс використовував незахищену особисту електронну пошту для державних питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хакери зламали облікові записи в Twitter відомих американських бізнесменів і політиків, а потім виманили у довірливих користувачів понад 55 тисяч доларів.