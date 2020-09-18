Хакери з Китаю викрали дані в іспанських розробників вакцини від COVID-19 –​​​​​​​ ЗМІ

Юрій Сергієнко Світ 17:38, 18.09.2020 Оновлено: 17:50, 18.09.2020

Хакери з Китаю викрали дані в іспанських дослідних центрів, які розробляють вакцину від коронавірусу.

Які саме відомості пропали, не уточнюється, пише El Pais з посиланням на свої джерела.

Керівниця іспанського Національного розвідувального центру Пас Естебан заявила, що останнім часом хакери розгорнули цілу кампанію з атаки на лабораторії, які розробляють вакцини від коронавірусу.

Вони почастішали під час періоду ізоляції і в інших країнах

За її словами, більшість атак було здійснено з Китаю та Росії. Найчастіше за ними стоять спецслужби, але деякі було здійснено університетськими фахівцями й кіберзлочинцями заради наживи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавірусу шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.

За їхніми даними, в цих кібератаках бере участь хакерська група APT29, також відома як Cozy Bear.

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