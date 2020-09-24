Хакери оголосили про "тотальну атаку" на режим Лукашенка

Білоруські хакери оголосили про "тотальну атаку" на режим нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які триватимуть до 30 вересня.

Таку заяву було опубліковано в Telegram-каналі "Кібер-партизани". Відзначається, що попередження не були опубліковані спеціально, "щоб не зірвати план".

"Всі комунікації з "новими партизанами" тимчасово обмежені. У жовтні відкриємо набір. Ніхто не залишиться без уваги. А узурпатор скоро заплатить", – написано в повідомленні.

Білоруські хакери знову пригрозили Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше білоруські хакери пригрозили зупинити роботу критично важливих для держави серверів. Вони заявили, що Лукашенко "буде дуже боляче".