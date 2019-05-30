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"Хай живе Радянський союз!" Скабєєва і депутат Держдуми задумали поглинути Україну

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Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заговорив про об'єднання України і Росії в єдине державне формування. Його ідея знайшла підтримку в скандальної кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Вона зазначила, що таким чином буде відроджений СРСР. Безглузда дискусія виникла в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" під час обговорення видачі на Донбасі російських паспортів і реакції на це України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Якщо президент Зеленський це сприйняв як якийсь особистий виклик, ну, він про це сказав: "Ми будемо видавати українське громадянство". Ну, заради Бога! На це відреагував наш президент – ми всі отримаємо тоді українське, вони всі отримають тоді російське, і в такій формі відновиться спільний громадянський простір", – висловився Затулін.

Його думку тут же підхопила одіозна Скабєєва, яка викрикнула: "Хай живе Радянський союз!".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Теги
Державна Дума РосіїСРСР
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба поделить нерабов-рагулей между Россией, Польщей, та Угорщиной и успокоиться. Весь мир бачит,шо украинцы не способны не только создать собственную государственность, но и сохранить, то,шо им в свое время подарили старшие русские братья. Але, они в этом не виноваты,так как рабский генофонд нельзя вывести за несколько рокив
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