"Хай живе Радянський союз!" Скабєєва і депутат Держдуми задумали поглинути Україну

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заговорив про об'єднання України і Росії в єдине державне формування. Його ідея знайшла підтримку в скандальної кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Вона зазначила, що таким чином буде відроджений СРСР. Безглузда дискусія виникла в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" під час обговорення видачі на Донбасі російських паспортів і реакції на це України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Якщо президент Зеленський це сприйняв як якийсь особистий виклик, ну, він про це сказав: "Ми будемо видавати українське громадянство". Ну, заради Бога! На це відреагував наш президент – ми всі отримаємо тоді українське, вони всі отримають тоді російське, і в такій формі відновиться спільний громадянський простір", – висловився Затулін.

Його думку тут же підхопила одіозна Скабєєва, яка викрикнула: "Хай живе Радянський союз!".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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