"Гуртуються русофоби! Хочуть забрати Калінінград!" Пропагандисти Путіна розлютилися через дружбу Литви з Україною

На російському пропагандистському телебаченні справив фурор благодійний телеміст між Литвою і Україною на підтримку ЗСУ.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook один з організаторів акції Йона Охман і показав фрагмент сюжету рупорів Кремля (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Доводиться визнати, що після проведення благодійного концерту-телемарафону на підтримку України "Разом до перемоги!" ("Kartu iki Pergalės!") ми, працівники благодійного фонду підтримки України "Blue/Yellow", не очікували такої "честі" у вигляді істерики, влаштованої з приводу організованого нами концерту на каналі "Россия 1". Мабуть, їх глибоко лякає і обурює активна підтримка захисників України з боку громадян непокірної Литви", – зазначив Охман.

Активіст наголосив, що в ході телемарафону небайдужі громадяни пожертвували на потреби українських захисників, а також мирного населення Донбасу близько 135 000 євро. "Разом за вашу і нашу свободу! Разом до перемоги!" – написав він.

Грибаускайте і Скабєєва

Зі свого боку кремлівські пропагандисти спробували висміяти цю ситуацію. Так, скандальна ведуча Ольга Скабєєва почала навмисне перекручувати українську мову. "Міру вам після пєрємогі", – уїдливо висловилася вона, цитуючи слова учасників литовсько-українського телемосту. Також глашатаї путінського режиму розцінили благодійний телеміст як "гуртування русофобів".

А депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов взагалі звинуватив країни у створенні "інтернаціонального нацизму" і недоречно пожартував на тему того, що колишня лідерка Литви Даля Грибаускайте, вітаючи Україну, могла "зіганути". Крім того, він видав фейк про те, що Україна і Литва хочуть створити союз Міжмор'я, щоб захопити Калінінград і Кубань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

під час телемосту Україна – Литва Грибаускайте вразила українців потужним зверненням зі словами підтримки. Люди висловили захват від її вчинку і пошкодували, що вона не президентка України.

А українська журналістка Яніна Соколова розгромила російського депутата Журавльова за фейки про "інтернаціональний нацизм" на телемарафоні між Україною та Литвою. Вона нагадала окупанту, що Росія сама причетна до створення Четвертого рейху.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся