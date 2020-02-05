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7 лютого • оновлено в 08:39
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"Гуртуються русофоби! Хочуть забрати Калінінград!" Пропагандисти Путіна розлютилися через дружбу Литви з Україною

22.2т
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На російському пропагандистському телебаченні справив фурор благодійний телеміст між Литвою і Україною на підтримку ЗСУ.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook один з організаторів акції Йона Охман і показав фрагмент сюжету рупорів Кремля (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Доводиться визнати, що після проведення благодійного концерту-телемарафону на підтримку України "Разом до перемоги!" ("Kartu iki Pergalės!") ми, працівники благодійного фонду підтримки України "Blue/Yellow", не очікували такої "честі" у вигляді істерики, влаштованої з приводу організованого нами концерту на каналі "Россия 1". Мабуть, їх глибоко лякає і обурює активна підтримка захисників України з боку громадян непокірної Литви", – зазначив Охман.

Активіст наголосив, що в ході телемарафону небайдужі громадяни пожертвували на потреби українських захисників, а також мирного населення Донбасу близько 135 000 євро. "Разом за вашу і нашу свободу! Разом до перемоги!" – написав він.

Грибаускайте і Скабєєва

Грибаускайте і Скабєєва

Зі свого боку кремлівські пропагандисти спробували висміяти цю ситуацію. Так, скандальна ведуча Ольга Скабєєва почала навмисне перекручувати українську мову. "Міру вам після пєрємогі", – уїдливо висловилася вона, цитуючи слова учасників литовсько-українського телемосту. Також глашатаї путінського режиму розцінили благодійний телеміст як "гуртування русофобів".

А депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов взагалі звинуватив країни у створенні "інтернаціонального нацизму" і недоречно пожартував на тему того, що колишня лідерка Литви Даля Грибаускайте, вітаючи Україну, могла "зіганути". Крім того, він видав фейк про те, що Україна і Литва хочуть створити союз Міжмор'я, щоб захопити Калінінград і Кубань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Даля Грібаускайте Олексій Журавльов Ольга Скабєєва
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Дружба двух шлюх не в состоянии разозлить Россию
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Две страны-проститутки дружат против России. Очень сильны Моськи, если лают на слона.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Поддержка Литвы дорогого стоит. Если Украина первая по мощи армия на континенте, то Литва какая, вторая или третья?
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