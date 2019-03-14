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Гучне вбивство журналіста в Словаччині: мультимільйонеру пред'явлені звинувачення

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У Словаччині бізнесмену і мультимільйонеру Маріану Кочнеру пред'явлені звинувачення у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової.

Він є одним із фігурантів справи, проти якої журналіст подавав кримінальну скаргу через передбачувані загрози, пише видання Aktuality.sk.

Слідчі вважають, що саме Кочнер віддав наказ убити Куцяк за його журналістську діяльність.

Гучне вбивство журналіста в Словаччині: мультимільйонеру пред'явлені звинувачення

INTV

Спеціальна прокуратура також анонсувала прес-конференцію, на якій обіцяє оприлюднити деталі.

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Гучне вбивство журналіста у Словаччині: стало відомо про перший прорив

Мультимільйонера вважають наближеним до партії влади SMER.

Ян Куцяк і Мартіна Кушнірова

Ян Куцяк і Мартіна Кушнірова

CNN

Гучне вбивство журналіста в Словаччині: мультимільйонеру пред'явлені звинувачення

Aktuality.sk

Гучне вбивство журналіста в Словаччині: мультимільйонеру пред'явлені звинувачення

Aktuality.sk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Словаччина
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