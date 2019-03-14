Гучне вбивство журналіста в Словаччині: мультимільйонеру пред'явлені звинувачення

У Словаччині бізнесмену і мультимільйонеру Маріану Кочнеру пред'явлені звинувачення у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової.

Він є одним із фігурантів справи, проти якої журналіст подавав кримінальну скаргу через передбачувані загрози, пише видання Aktuality.sk.

Слідчі вважають, що саме Кочнер віддав наказ убити Куцяк за його журналістську діяльність.

INTV

Спеціальна прокуратура також анонсувала прес-конференцію, на якій обіцяє оприлюднити деталі.

Мультимільйонера вважають наближеним до партії влади SMER.

Ян Куцяк і Мартіна Кушнірова CNN

Aktuality.sk

Aktuality.sk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У кінці лютого 2018 року в населеному пункті Велка Мача біля Братислави в будинку знайшли застреленими Куцяка і Кушнірову.

На момент вбивства журналіст проводив розслідування про те, що італійська мафіозна організація переводила гроші в Словаччину, інвестувала в нерухомість і різні підприємства.

Вбивство шокувало громадськість, у країні пройшли масові протести. Політична напруженість змусила піти у відставку чиновників.

Прокуратура Словаччини назвала можливого замовника вбивства. Вказувалося ім'я Олени Ж., яка була перекладачем Маріана Кочнера.

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