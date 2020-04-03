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3 квітня • оновлено в 20:58
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Гряде глобальна світова катастрофа: Китай звинуватив США в недостатніх заходах під час пандемії

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Головний медичний радник Пекіна по коронавірусу поставив під сумнів здатність урядів США боротися з пандемією в умовах запеклої боротьби між двома країнами.

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Епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що він стурбований тим, що станеться в Америці, додавши, що "проблема США буде проблемою світу", передає DailyMail.

Він попередив про насування глобальної катастрофи, якщо вірус-вбивця продовжить поширюватися з поточною швидкістю. Він закликав владу США забезпечити більш суворі заходи по блокуванню, зокрема посилити контроль над перевізниками, які не мають симптомів, і закликав негайно вжити екстраординарних зусиль з профілактики в південній частині Сполучених Штатів.

Коронавірус США

Коронавірус США

Він стверджує, що стає дедалі швивший приріст пацієнтів створить навантаження на медичні ресурси, що призведе до "порочного кола" в спробах країн контролювати кризу.

"Зокрема, якщо якась велика країна не зможе зупинити поширення, це призведе до катастрофи всього світу", – заявив він.

Він підкреслив, що драконівські карантинні заходи, правила соціального дистанціювання і наказ для громадськості носити маски для обличчя є кращими способами боротьби з вірусом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у США від коронавірусу може померти близько 200 тисяч осіб.

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Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
хвороба карантин
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Чебурашки косоглазые еще ответят за свой вирус.
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