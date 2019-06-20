Грузію накрили масові протести проти Росії: фото і відео

У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили вийшли на масові протести через скандал, який розгорівся через запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні.

Про це повідомляє грузинське видання JAM. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що російська делегація прибула до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я. Член Комуністичної партії Гаврилов, сидячи в кріслі спікера парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

Онлайн-трансляція подій у Тбілісі:

Новости-Грузия

Новости-Грузия

Эхо Москвы

"Вони осквернили наш парламент", – заявив в коментарі проєвропейський депутат Георгій Канделакі.

Виступ Гаврилова перервали партії "Європейська Грузія" і "Єдиний національний рух", заблокувавши трибуну, і незабаром члени російської делегації покинули будівлю парламенту і вирушили до готелю.

Біля входу в будівлю протягом трьох годин тривала акція протесту, учасники якої вимагали, щоб Гаврилов публічно вибачився за свої дії і негайно залишив країну. Протестувальники закидали його пляшками з водою.

Потім не менше 10 тисяч учасників акції протесту вирушили до будівлі парламенту і зажадали відставки спікера Іраклія Кобахідзе. Опозиція оголосила його зрадником. МВС Грузії закликало мітингувальників "негайно припинити порушення закону і насильства" і покинути територію парламенту.

Пізніше глава МВС Грузії Георгій Гахарія на тлі акцій протесту заявив, що готовий піти у відставку.

JAM

"На жаль, у мене не було можливості негайно відреагувати, виходячи з того, що я не перебуваю в Грузії. Я негайно наказав призупинити сесію, як тільки дізнався про те, що трапилося", – відреагував спікер.

Примітно, що керівництво правлячої партії Грузії пояснило участь російського комуніста в засіданні "протокольної помилкою". За даними ЗМІ, в зв'язку з подіями в парламенті Кобахідзе все ж подасть у відставку.

Відзначається, що опозиція продовжила мітинг і штурмувала парламент. Протестувальники увірвалися в будівлю. Вони наполягли на відставці керівництва парламенту.

Європейська правда

Європейська правда

У чому конфлікт інтересів

За словами представників опозиції, Гаврилов визнає Абхазію і Південну Осетію незалежними державами і брав участь у бойових діях проти Грузії в Абхазії, і грузинська влада не повинна була пускати його в Грузію, повідомляє ВВС.

Сам Гаврилов каже, що участі в бойових діях не брав. При цьому російський депутат раніше в інтерв'ю телекомпанії Руставі-2 заявив, що Росія визнала Абхазію і Південну Осетію незалежними державами і треба вибудовувати відносини, виходячи з цих реалій.

Грузія перервала дипломатичні відносини з Росією у вересні 2008 року після серпневої війни. Тбілісі вважає Абхазію і Південну Осетію територією Грузії, окупованою Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол України в Грузії Ігор Долгов покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

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