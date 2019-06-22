Грузію накрила нова хвиля протестів проти Росії: озвучені вимоги активістів

У центрі Тбілісі (Грузія) біля будівлі парламенту 22 червня почалася чергова, третя за рахунком, масштабна протестна акція.

Про це повідомляє "Грузія Онлайн". Відзначається, що на проспекті Руставелі зібралися члени "Національного руху" Зачервона Удумашвілі, Іраклій Надірадзе, лідери "Європейської Грузії" Гігі Угулава, Гіга Бокерія й інші опозиційні депутати. Всього на акції присутні кілька тисяч людей (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Перед учасниками мітингу виступила спікер акції Міша Мшвілдадзе. За її словами, вимоги до влади незмінні: затримані повинні бути звільнені до кінця дня.

Мітинг у Грузії 22 червня Telegram-канал "Протесты в мире"

Мітинг у Грузії 22 червня Telegram-канал "Протесты в мире"

Активісти також вимагають відставки глави МВС Грузії Георгія Гахара, покарання для тих поліцейських, які жорстоко розправилися з людьми під час протестів.

Юристи, які виступали на мітингу, відзначили, що судові процеси над затриманими проходили "за конвеєрним правилом" – без розгляду доказів і з порушенням права на захист. Більшості із затриманих присудили адміністративне ув'язнення на строк до 15 діб.

Мітинг у Грузії 22 червня Telegram-канал "Протесты в мире"

Мітинг у Грузії 22 червня Telegram-канал "Протесты в мире"

Журналісти відзначають, що із 305 затриманих демонстрантів до адміністративного ув'язнення засудили 121 особу, а щодо інших було встановлено адміністративний штраф або словесне зауваження.

Крім того, учасники протесту виступили за проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.

Мітинг у Грузії 22 червня Telegram-канал "Протесты в мире"

Нагадаємо:

У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що й викликало хвилю протестів.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту та 80 поліцейських.

Зокрема, продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly в ході протестів у спину влучила гумова куля, момент потрапив на відео.

Як писав OBOZREVATEL, під час акції в Тбілісі опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.

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