Грузія раптом зважилася на переговори з Путіним за сценарієм Києва: що запропонували

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі допустила проведення переговорів із Росією в форматі за прикладом "нормандського" через відсутність сил самотужки протистояти агресору.

Своєю позицією вона поділилася в інтерв'ю "Першому каналу" Громадського мовника Грузії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми могли б розглянути можливість проведення "нормандського формату", де Грузія була б представлена разом зі своїми міжнародними партнерами, так як у нас самих немає сил вести переговори. Щоб переговори мали результат, потрібно бути в рівному становищі", – сказала президентка, відповідаючи на питання про те, чи слід вести діалог із Росією.

Грузія зважилася на переговори з Путіним за сценарієм Києва Facebook Саломе Зурабішвілі

"Я хотіла б підкреслити ще одну річ, яку іноді погано розуміють у цій країні: ні діалог, ні переговори не означають поступок", – додала Зурабішвілі. Вона також зазначила, що потрібно "шукати будь-яку можливість" для вирішення ситуації навколо відносин двох країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зурабішвілі заявила, що вирішить, чи їхати в Москву на святкування 75-річчя Перемоги в Москву тільки після розмови з главою України Володимиром Зеленським.

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