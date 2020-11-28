Грузія ввела локдаун на два місяці: що заборонено
Школи, садочки та ясла закрили
Грузинам дозволили пересуватися тільки на машині або на таксі
Роботу непродовольчих магазинів, ринків і ресторанів заборонили
Грузія в суботу, 28 листопада, ввела локдаун на більш ніж два місяці. Жорсткі карантинні обмеження триватимуть до 31 січня 2021 року, щоб стримати поширення коронавірусу.
При цьому уряд пообіцяв грузинам послабити карантин на новорічні свята, повідомляє "Грузія Onlin ". Винятком повинні стати переддень до Нового року – 31 грудня і переддень до Різдва – 6 січня.
Крім того, з 24 грудня до 2 січня в країні відкриють ТРЦ і ринки, тимчасово відновлять роботу муніципального транспорту і міжміські перевезення.Повний список обмежень в Грузії:
На всій території країни ввели комендантську годину. Людям заборонили виходити на вулицю з 9 вечора до 5 ранку.
Заборонили всі міжміські пасажирські перевезення. Пересуватися дозволено тільки на особистому автомобілі або таксі.
Ресторанам дозволили працювати тільки на винос.
Закрили спортивні зали, басейни, художні студії і подібні заклади.
Дитсадки і ясла закрилися. Школярів повністю перевели на дистанційне навчання.
Роботу непродовольчих магазинів та ринків заборонили. Продовжувати працювати можуть тільки зооаптеки, зоотовари, магазини побутової хімії та преси.
Відзначимо, що раніше частковий або повний локдаун ввели Франція, Німеччина, Греція, Бельгія, Португалія, Австрія, Великобританія, Італія, Іспанія та Польща.
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