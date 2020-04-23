У Грузії прийняли поправки до Кримінального кодексу щодо позбавлення волі строком до 6 років за повторне порушення карантину і правил надзвичайного стану.

Як передають "Новини Грузії", за таке рішення на засіданні 23 квітня в третьому читанні проголосували 78 депутатів

За порушення правил НС в Грузії зараз фізичні особи сплачують штраф у розмірі 3 тисяч ларі (близько 1 тисячі доларів), а юридичні особи 15 тисяч ларі (близько 4,7 тисяч доларів).

Тепер до засуджених за порушення самоізоляції чи карантину може застосовуватися арешт від шести місяців до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років. За повторні порушення правил загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Відзначимо, Міністерство внутрішніх справ Грузії щодня повідомляє про десятки оштрафованих громадян, які порушили правила надзвичайного стану.

У Грузії вирішили саджати до в'язниці за порушення карантину ritmsieuraa.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язано з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня.

В Україні раніше також ввели штрафи за порушення карантину від 17 тисяч гривень.