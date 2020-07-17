Грузія відкрила кордони для працівників: кого запрошують

Карина Бондаренко Світ 08:27, 17.07.2020 Оновлено: 08:28, 17.07.2020

Влада Грузії вирішила відкрити кордони для іноземців, які працюють віддалено.

Фрілансерів запрошують "змінити обстановку" після пандемії коронавірусу за умовою, якщо вони готові залишитися в країні не менше ніж на шість місяців, повідомляє Georgia Today.

Міністр економіки Грузії Натія Турнаво, яка оголосила про проект для підтримки місцевого бізнесу, заявила про "благополучну" ситуацію з COVID-19 в країні.

Щоб потрапити в Грузію іноземним фрілансерам необхідно пройти 14-денний карантин. Анкету на участь в програмі можна буде заповнити на спеціальній платформі. Вона вже розроблена, але поки не запущена.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Болгарія дозволила в'їзд громадянам України без проходження двотижневого карантину і без тесту на коронавірус. Тепер українці можуть відпочити ще на одному популярному курорті.

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