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Грузія відкрила кордони для працівників: кого запрошують

Карина Бондаренко
Світ
4,0 т.
Грузія запрошує фрілансерів

Грузія запрошує фрілансерів.

Влада Грузії вирішила відкрити кордони для іноземців, які працюють віддалено.

Фрілансерів запрошують "змінити обстановку" після пандемії коронавірусу за умовою, якщо вони готові залишитися в країні не менше ніж на шість місяців, повідомляє Georgia Today.

Міністр економіки Грузії Натія Турнаво, яка оголосила про проект для підтримки місцевого бізнесу, заявила про "благополучну" ситуацію з COVID-19 в країні.

Щоб потрапити в Грузію іноземним фрілансерам необхідно пройти 14-денний карантин. Анкету на участь в програмі можна буде заповнити на спеціальній платформі. Вона вже розроблена, але поки не запущена.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Болгарія дозволила в'їзд громадянам України без проходження двотижневого карантину і без тесту на коронавірус. Тепер українці можуть відпочити ще на одному популярному курорті.

ГрузіяКоронавірусробота
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