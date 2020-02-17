Грузія стала на захист ПЦУ і "відшила" прихильників Росії

Патріархія Грузії відмовилася їхати на нараду предстоятелів помісних церков у Йорданії, скликану прихильниками Російської православної церкви для обговорення автокефалії Православної церкви України.

Відповідну відмову було направлено Єрусалимському Патріарху Феофілу III. Копію листа опублікував отець Андрій Джагмаідзе, пише Грузія.Оnline.

Відзначається, що запрошення перших керівників Церкви і їх представників для обговорення проблем є привілеєм Вселенського Патріарха. До того ж в Грузії підкреслили, що не збираються їхати на нараду, на якій будуть відсутні представники церков інших країн.

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"Ми поділяємо вашу позицію і, з огляду на серйозність ситуації щодо проблематичних питань ми вважаємо за необхідне зустрітися і обговорити ці питання разом, але це, якщо ми хочемо отримати результати, має бути зроблено за участю всіх церков", – написано в листі Патріарха Іллі II.

Скликати вселенські збори, яким категорично противитися Вселенський Патріархат Константинопольський, Патріарх Єрусалимський вирішив після свого візиту в Росію. Від участі раніше відмовилися Кіпрський архієпископ Хризостом і Афінський Ієронім.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше була названа мета РПЦ на нараді у Йорданії – церковники Кремля хочуть отримати вселенську владу, поставивши під сумнів повноваження Константинополя. А особисто Патріарх Кирил хоче таким чином зберегти місце предстоятеля РПЦ.

Архієпископ Кіпрський Хрисостом жорстко засудив патріарха РПЦ Кирила за релігійну війну проти церков, який визнали автокефалію Православної церкви України.

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