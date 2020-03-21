Грузія оголосила надзвичайний стан через коронавірус

У зв'язку з поширенням коронавірусу 21 березня в Грузії на місяць ввели надзвичайний стан.
Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на заяву прем'єр-міністра республіки Георгія Гахаріі.
Рішення було прийнято за підсумками засідання міжвідомчої координаційної групи з питання захворювання вірусом. Тепер його має затвердити президент Саломе Зурабішвілі.
Коронавірус в Грузії
forbes.ru
На даний момент число інфікованих коронавірусом в Грузії досягло 47 осіб, серед них один пацієнт видужав і був виписаний з лікарні.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Італії число смертей від коронавірусу побило новий антирекорд – загинуло 4032 пацієнта. Всього за 20 березня кількість жертв збільшилася на 627.
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