Грузія може відкликати посла з України через Саакашвілі – журналіст

Грузія може відкликати свого посла з України через конфлікт щодо можливого призначення експрезидента Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром з реформ.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав грузинський журналіст Аблотія Тенгіз. На його думку, далі ситауція не дійде, в Тбілісі не налаштовані на глобальне загострення відносин.

"Реакція грузинської влади на призначення Саакашвілі максимально гостра. Настільки, наскільки вона може собі дозволити бути гострою зі стратегічним партнером. Але глобального конфлікту не буде, хіба щось ритуальне, типу посла відкликати з України для консультацій. Але кого він хвилює? А так, Грузія, що конфліктує з Україною – це анекдот просто. З Києвом впрягатися – собі дорожче", – підкреслив журналіст.

Міхеїл Саакашвілі ua.news

На його думку, невдоволення офіційного Тбілісі щодо можливого призначення Саакашвілі в український уряд, більше пов'язано з особистою неприязню, ніж з його судимостями.

"При владі в Грузії зараз його персональні вороги. Особисті. Це як би Янукович скинув Порошенка і став президентом. У такій ситуації офіційні причини несуттєві. Що стосується звинувачень в корупції, фальсифікації виборів, підкупі виборців – з боку нинішньої влади це навіть смішно. Міша на їх фоні в цих справах – дилетант і аматор", – підсумував Тенгіз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала неприйнятними і незрозумілими плани керівництва України призначити колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром з реформ в країні.