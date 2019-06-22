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Грузинським авіакомпаніям заборонили польоти в Росію

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Грузинські авіакомпанії припиняють польоти в Росію з 8 липня.

Таке повідомлення публікує російський Інтерфакс. Заборона буде тимчасовою і її вже підтвердили в Міністерстві транспорту Грузії.

Рішення про заборону польотів було прийнято параллельно з указом президента Росії Володимира Путіна, який забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Грузинські авіалінії

Грузинські авіалінії

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Антиросійські протести в Тбілісі: протестувальники увірвалися до будівлі парламенту

Як зазначено в Telegram-каналі Mash, причина припинення польотів — необхідність забезпечення авіаційної безпеки, а також прострочена заборгованість за аеронавігаційну діяльність. Сума боргів (без урахування відсотків) — 792 543,19 дол. США та 592 251,95 руб.

Відзначимо, вже кілька днів в Тбілісі тривають заворушення. Вони почалися 20 червня. Приводом для мітингів став виступ російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова на Міжпарламентської асамблеї православ'я. Свій виступ він почав з крісла спікера грузинського парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі антиросійських протестів президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Документ опублікований на сайті Кремля. Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою забезпечення національної безпеки, йдеться в указі.

Путін також доручив уряду повернути в країну громадян Росії, які тимчасово перебувають на території Грузії, а також їх багаж.

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Місце
Грузія
Теги
авіабілетиРосіязаборона
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все правильно...все логично...удел убогих...быть убогими.
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леня зе
леня зе
а нас за шо.
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
У меня муж спортсмен, много раз бывал в Грузии, говорит, прекрасная страна. Только очень бедная. Буквально на ослах ездят, если не брать Тбилиси. Минус 3 миллиарда от российских туристов в год - хорошая плата за русофобию. Как у нас в Юрмале. Морды козьи делали, когда Новая Волна приезжала, теперь ушла Волна. В Юрмале тихо. Мертво.
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