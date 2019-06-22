Грузинським авіакомпаніям заборонили польоти в Росію

Грузинські авіакомпанії припиняють польоти в Росію з 8 липня.

Таке повідомлення публікує російський Інтерфакс. Заборона буде тимчасовою і її вже підтвердили в Міністерстві транспорту Грузії.

Рішення про заборону польотів було прийнято параллельно з указом президента Росії Володимира Путіна, який забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Грузинські авіалінії Irecommend

Як зазначено в Telegram-каналі Mash, причина припинення польотів — необхідність забезпечення авіаційної безпеки, а також прострочена заборгованість за аеронавігаційну діяльність. Сума боргів (без урахування відсотків) — 792 543,19 дол. США та 592 251,95 руб.

Відзначимо, вже кілька днів в Тбілісі тривають заворушення. Вони почалися 20 червня. Приводом для мітингів став виступ російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова на Міжпарламентської асамблеї православ'я. Свій виступ він почав з крісла спікера грузинського парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі антиросійських протестів президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Документ опублікований на сайті Кремля. Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою забезпечення національної безпеки, йдеться в указі.

Путін також доручив уряду повернути в країну громадян Росії, які тимчасово перебувають на території Грузії, а також їх багаж.

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