Групу Дятлова вбили за наругу над божеством: блогер знайшов докази

До таємничої загибелі туристичної групи Дятлова, що сталася в 1959 році поблизу гори Холатчахль в Свердловській області, може бути причетна місцева народність мансі.

Таку версію озвучив блогер Валентин Дегтерьов, який спеціалізується на дослідженні загибелі туристів групи Дятлова.

Дегтерьов зазначає, що на фото з місця загибелі можна помітити колоду, яка виглядає цілком звичайною, але, якщо придивитися уважніше, можна помітити, що на ньому вирізано малюнок, що нагадує обличчя. Також один з кінців колоди має гострий козирок.

Колода з місця загибелі групи Дятлова та ідоли мансі Валентин Дегтерьов

Блогер зазначає, що саме таким дерев'яним ідолам поклонялися свого часу язичники з мансі.

Дегтярьов вважає, що туристи через незнання зрубали ідола мансі, щоб використовувати його для створення сворідного лабазу для збереження припасів недоступними для диких тварин. Такі їх дії розлютили місцевих, які в результаті жорстоко помстилися туристам за наругу над божеством.

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