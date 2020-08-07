Ровно неделя понадобилась эпистолярщикам российских спецслужб дабы “нарисовать” некое расследование, призванное отвлечь всеобщее внимание от российского участия в организации переворота в Беларуси посредством арестованных наёмников ЧВК “Вагнер”. Отвлечь внимание на некий “украинский след” и непосредственно Украину, которая и “организовала” провокацию с российскими боевиками в Беларуси.

Но, что самое смешное, всё бремя за публикацию этого “расследования” легло не на какую-нибудь псевдо-либеральную газету или псевдо-оппозиционного журналиста, а на работающую под патронатом министерства обороны РФ “Комсомольскую правду” и кадровика ГРУ, “журналиста” Александра Коца.

И вот, намедни, на министерской “Комсомольской правде”, от журналиста из обоймы ГРУ Александра Коца, выходит “сенсационный” материал о том, как провалившаяся в Беларуси спецоперация ГРУ, на самом деле была успешной спецоперацией Украины.

В свою очередь, российский “журналист” в своём “расследовании” прав лишь в одном. Российских наёмников и вправду использовали втёмную. Да, они знали, для каких задач их забрасывают в Беларусь, но они так до конца не понимали, какая структура курирует данный процесс.

Ведь, когда мы говорим ЧВК “Вагнер”, то мы автоматически подразумеваем ФСБ. Но данные боевики были наняты конкурирующей силовой структурой – ГРУ, поскольку именно под курирование военной разведки РФ был передан беларуский плацдарм в прошлом году и именно поэтому практически возле каждого беларуского “оппозиционера” можно найти российского пиартехнолога или консультанта аффилированного ГРУ.

Так же, расследование Александра Коца оскорбляет, по сути, российскую дипломатию, если о таковой вообще можно говорить без сарказма и оскорблений. Ведь если вы помните, то после ареста российских наёмников, их тут же стали информационно направлять в Судан, а после в Стамбул и Венесуэлу. Но, выходит, что российские дипломаты владели заведомо ложной информацией, сфабрикованной СБУ? Как же легко, оказывается, украинским спецслужбам, манипулировать российской дипломатической элитой.

Ну и под конец, самое главное, что замечают в этом слепленном на скорую руку “расследовании”, даже простые читатели пропагандистской “Комсомольской правды”. Ведь если верить расследованию Александра Коца, наивных российских наёмников, коварные украинские спецслужбы развели как щенков. Ведь выходит, что наёмники не уточняли кто их нанял, подписали контракт не получив аванса за свою работу, не оформили страховок своей жизни и здоровья, а ведь если бы оформили, по реквизитам банка, узнали бы кто оплачивает их работу и т.д, т.д, т.д… И всё это допустили бывалые боевики, участвовавшие в разных операциях РФ?

Расследование Александра Коца не выдерживает и малейшей критики, но после такого провала, сопоставимого с фиаско в Черногории, России жизненно важно создавать информационный белый шум и отвлекать внимание от своего преступления. Но, как это всегда выходит у россиян, изворачиваются они крайне неумело и халтурно. А то, что они под оправдание провала ГРУ, подписали журналиста-кадровика ГРУ и вовсе курам на смех!

Скучно, девочки, скучно!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.