Грошима не брав: Варфоломій розповів про ''хабарі'' від Порошенка

Вселенський Патріарх Варфоломій знову пожартував над Кремлем у відповідь на звинувачення в отриманні хабара за надання Томосу для Православної церкви України.
Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на блог "Світло Фанара", глава Константинопольської церкви розповів, що президент України Петро Порошенко привіз із собою шоколад.
"Вселенський патріарх сказав, що президент Порошенко знову приніс шоколад і сподівається, що на цей раз переконає всіх, що гроші не були дані, як зловмисно говорили деякі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Варфоломій про шоколад вже говорив у грудні. Він тоді відзначив, що Порошенко через велику радість щодо створення єдиної церкви відправив у Константинополь цукерки і шоколад зі своєю фабрики.
Петро Порошенко, патріарх Варфоломій, митрополит Епіфаній
Прес-служба президента України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії для Православної церкви України.
В УПЦ МП звинуватили Константинополь в порушенні канонічних церковних правил при підписанні документа.
6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії вручили Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.
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