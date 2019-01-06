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Грошима не брав: Варфоломій розповів про ''хабарі'' від Порошенка

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Вселенський Патріарх Варфоломій знову пожартував над Кремлем у відповідь на звинувачення в отриманні хабара за надання Томосу для Православної церкви України.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на блог "Світло Фанара", глава Константинопольської церкви розповів, що президент України Петро Порошенко привіз із собою шоколад.

"Вселенський патріарх сказав, що президент Порошенко знову приніс шоколад і сподівається, що на цей раз переконає всіх, що гроші не були дані, як зловмисно говорили деякі", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Варфоломій про шоколад вже говорив у грудні. Він тоді відзначив, що Порошенко через велику радість щодо створення єдиної церкви відправив у Константинополь цукерки і шоколад зі своєю фабрики.

Петро Порошенко, патріарх Варфоломій, митрополит Епіфаній

Петро Порошенко, патріарх Варфоломій, митрополит Епіфаній

Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Патріарх ВарфоломійПетро Порошенко
Місце
ТуреччинаСтамбул
Тег
Томос
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Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Он сколько хочет шуть может над Кремлём, особенно над другими поместными церквями, которые эту авантюру не признали
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