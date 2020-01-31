Гроші будуть: стало відомо про нову військову допомогу США Україні

Білий дім в бюджеті на 2021 рік збереже розмір військової допомоги Україні, який надавався нашій країні раніше.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерело в Адміністрації президента США.

Відзначається, що в разі збереження колишніх чисел, що Україна отримає 250 млн доларів від Пентагону. Держдепартамент США через програму іноземного військового фінансування дасть ще 115 млн доларів.

Білий дім

При цьому до 10 лютого, коли буде опублікований проект бюджету США, ніяких подробиць немає.

The Washington Post нагадує, що в останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Дональда Трампа пропонувала скоротити програму допомоги для України по лінії Держдепартаменту до 20 млн доларів. В обох випадках Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні колишні 115 млн доларів.

Також джерело газети стверджує, що чиновники Білого дому знову обговорювали скорочення фінансування до 20 млн доларів, проте після запитів видання відмовилися від цієї ідеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп прийняв рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Як стало відомо, Трамп особисто наказав відібрати у України військову допомогу.

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