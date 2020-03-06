Відповідь Туреччині: Греція вирішила змінити ставлення до біженців

Грецька влада вирішила змінити ставлення до мігрантів і вислати тих, які прибули до кордону з Туреччиною після 1 березня.

Рішення було ухвалено на основі постанови Урядової ради із закордонних справ і оборони у відповідь на дії турецької сторони, яка направила 1000 бійців спецназу на захист біженців, передає Naftemporiki.

Представник уряду країни Стеліос Пецас заявив, що до біженців, які прибули в березні, буде інше ставлення, ніж до тих, що прибули раніше - вони не зможуть подавати прохання про надання притулку.

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Пецас додав, що вони можуть створити закриті центри для утримання нелегальних мігрантів, тому що відкриті табори вже перенасичені – в них перебуває понад 42 тисяч людей.

Нагадаємо, що Туреччина направила тисячі бійців спецназу, щоб захистити біженців на кордоні з Грецією. На такі заходи Анкара пішла, щоб перешкодити Афінам витісняти нелегальних мігрантів назад на територію Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Греції застосувала спецзасоби для стримування мігрантів з Туреччини, які хлинули після рішення Анкари перестати стримувати їх на тлі загострення військового конфлікту в Сирії.

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