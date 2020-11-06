Грета Тунберг потролила Трампа через його нервозність на виборах в США

Карина Бондаренко Світ 05:48, 6.11.2020 Оновлено: 05:49, 6.11.2020

Екологічна активістка зі Швеції Грета Тунберг потролила президента США Дональда Трампа через його нервозність під час виборів, які відбуваються в країні.

Під твітом Трампа, де той вимагає зупинити підрахунок голосів на виборчих дільницях, Тунберг слово в слово повторила його фразу.

"Так смішно. Дональд повинен попрацювати над своїм гнівом, а потім піти з другом подивитися старе добре кіно. Охолонь, Дональд, охолонь!" – написала 17-річна дівчина.

Дівчина потролила Трампа.
Грета Тунберг в Twitter

Це відсилання до коментаря Трампа, який він залишив на адресу активістки майже рік тому. Тоді він розкритикував Тунберг за її позицію в області клімату.

"Так смішно. Грета повинна попрацювати над своїм гнівом, а потім піти з другом подивитися старе добре кіно. Охолонь, Грета, охолонь!" – написав президент у Twitter.

Президент США розкритикував Тунберг.
Дональд Трамп в Twitter

Як писав OBOZREVATEL раніше, шведська екоактвістка Грета Тунберг закликала своїх соратників припинити вуличні протести і продовжити свої кліматичні акції в інтернеті.

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