Екологічна активістка зі Швеції Грета Тунберг потролила президента США Дональда Трампа через його нервозність під час виборів, які відбуваються в країні.

Під твітом Трампа, де той вимагає зупинити підрахунок голосів на виборчих дільницях, Тунберг слово в слово повторила його фразу.

"Так смішно. Дональд повинен попрацювати над своїм гнівом, а потім піти з другом подивитися старе добре кіно. Охолонь, Дональд, охолонь!" – написала 17-річна дівчина.

Це відсилання до коментаря Трампа, який він залишив на адресу активістки майже рік тому. Тоді він розкритикував Тунберг за її позицію в області клімату.

"Так смішно. Грета повинна попрацювати над своїм гнівом, а потім піти з другом подивитися старе добре кіно. Охолонь, Грета, охолонь!" – написав президент у Twitter.

Як писав OBOZREVATEL раніше, шведська екоактвістка Грета Тунберг закликала своїх соратників припинити вуличні протести і продовжити свої кліматичні акції в інтернеті.