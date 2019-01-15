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"Грав мені на піаніно": Вучич розповів про поцілунок Путіна

2.1тЧитати матеріал російською

Президент Сербії Олександр Вучич розповів про те, як гостював у глави Російської Федерації Володимира Путіна.

Як повідомив в Twitter журналіст з пулу Кремля Дмитро Смирнов, вдома Путін зіграв Вучичу на піаніно. Натомість сербський президент подарував йому ікону.

"Путін відмінно грає. Я порушив всі протоколи, приніс до нього ікону, яка не пройшла всі процедури їх спецслужб. Він виявив довіру і повагу, відразу поставив її на стіл до стіни, три рази перехрестився і поцілував її", - розповів він.

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Путін і Вучич

Путін і Вучич

Twitter Дмитро Смирнов

Крім того, Вучич заявив, що не має ідеологічних проблем і купує газ у Росії тільки через ціни.

"Дайте мені інший дешевий газ, крім російського, але я його не бачу. Найдешевший газ в даний момент у росіян. Коли росіяне проведуть газопровід до Болгарії, ми заплатимо їм, щоб провели його до нас", - сказав серб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня в Сербії тисячі людей вийшли проти проросійського президента Олександра Вучича. Люди скандували: "Вучич - злодій!".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Лучше бы маленького мальчика подарил - не пришлось бы плешивому лицемерить с иконой)
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кацман Саша
кацман Саша
Оказывается есть ещё Путин-пианист, иконоцелователь. Их наверное в Китае клонируют?
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