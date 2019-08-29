"Грає на нервах!" Президент Грузії різко виступила проти Росії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країні необхідно зменшити економічну залежність від Росії.

Про це вона сказала, виступаючи на міжнародному форумі MEDEF у Франції, передає "РИА Новости". За її словами, Тбілісі рухається в західному напрямку, тому республіці необхідно мінімізувати вплив Москви.

"Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб зменшити економічну залежність від Росії. Для цього нам необхідно більше європейських інвестицій, більше туристів із Європи, більше європейських споживачів нашої продукції", – сказала вона.

Зурабішвілі додала, що Москва намагається обмежити можливість Тбілісі розвиватися як європейська країна. Президент підкреслила, що ніщо не може змінити бажання Грузії повернутися в Європу.

"Вона [Росія] грає на наших нервах і бажає окреслити нам рамки, при яких Грузія втратить головні завоювання – стабільність, демократію і європейський шлях", – сказала грузинський лідер.

Саломе Зурабішвілі Sputnik Грузія

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін раніше заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії з міркувань безпеки.

Грузинські авіакомпанії також не можуть здійснювати рейси до Росії з цього дня.

Мінтранс попередньо оцінив втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення із Грузією у 3 млрд руб.

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