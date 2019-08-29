Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Грає на нервах!" Президент Грузії різко виступила проти Росії

2.6т Читати матеріал російською

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країні необхідно зменшити економічну залежність від Росії.

Про це вона сказала, виступаючи на міжнародному форумі MEDEF у Франції, передає "РИА Новости". За її словами, Тбілісі рухається в західному напрямку, тому республіці необхідно мінімізувати вплив Москви.

"Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб зменшити економічну залежність від Росії. Для цього нам необхідно більше європейських інвестицій, більше туристів із Європи, більше європейських споживачів нашої продукції", – сказала вона.

Новини
У Грузії змінили керівництво каналу та звільнили журналістів, які образили Путіна

Зурабішвілі додала, що Москва намагається обмежити можливість Тбілісі розвиватися як європейська країна. Президент підкреслила, що ніщо не може змінити бажання Грузії повернутися в Європу.

"Вона [Росія] грає на наших нервах і бажає окреслити нам рамки, при яких Грузія втратить головні завоювання – стабільність, демократію і європейський шлях", – сказала грузинський лідер.

Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі

Sputnik Грузія

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін раніше заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії з міркувань безпеки.

Грузинські авіакомпанії також не можуть здійснювати рейси до Росії з цього дня.

Мінтранс попередньо оцінив втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення із Грузією у 3 млрд руб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Саломе Зурабішвілі
Місце
Грузія
Теги
економіка Новини Росії політика
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
3
19
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
У Украины появился конкурент)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
2 з 3 відповідей | показати всі
Пигин Макс
Пигин Макс
Петрова Ольга, Но при этом не брезгуют пользоваться нашими деньгами. Дам тебе совет, отключи газ, отопление, свет и воду они все ахрессорские. Возвращайся в каменный век туда, откуда тебя вытащила Россия.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Петрова Ольга, зловоние от Вас исходит, мадам. :-) Бо з водою, та ще гарячою, у Вас проблемы. :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Южный Гарик
Южный Гарик
Еще одна страна-попрошайка нарисовал ась, Украина этого не переживет)))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна террорист и окупант! смерть росии и росийским выплядкам
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...