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16 жовтня • оновлено в 09:37
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Гра на випередження? Путін терміново викликав Ердогана до Кремля

3.2т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін запросив на зустріч лідера Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, яка відбудеться в найближчі дні.

Як повідомляє ВВС, турецький президент полетить до Москви після того, як Анкару 16 жовтня відвідають віце-президент США Майк Пенс і глава Держдепу Майк Помпео.

Відомо, що американська делегація має намір вмовити Туреччину зупинити наступ на кордоні з Сирією.

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Також сьогодні, 16 жовтня Рада Безпеки ООН проведе екстрену закриту зустріч в зв'язку з ситуацією на кордоні Туреччини та Сирії. Зустріч була скликана на вимогу п'яти європейських членів Ради – Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі та Бельгії.

Відзначимо, що минулого тижня сторони вже намагалися провести аналогічну зустріч, однак через розбіжності не змогли узгодити спільну заяву.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Туреччину припинити вогонь в Сирії і пригрозив новими санкціями. Сьогодні, в Анкару прибуде делегація зі Штатів, що має намір вимагати згортання військової операції. В іншому випадку Трамп пригрозив підвищенням тарифів на сталь.

Ердоган и Путін

Ердоган и Путін

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Все меньше друзей у кастрюль...остались только шпроты...
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Россия выжила из Сирии США и на пару с Турцией разыграла комбинацию в злого и доброго следователя для курдов. В итоге курды перешли под контроль Дамаска. Результат - вся Сирия управляется Асадом, как и было до развязанной американцами гражданской войны. Единственное отличие в балансе сил на Ближнем Востоке - гарантом мира там теперь Россия.
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филипп филипыч
филипп филипыч
че та изолента путина никак не сочетается с заголовком))
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