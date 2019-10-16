Гра на випередження? Путін терміново викликав Ердогана до Кремля

Президент РФ Володимир Путін запросив на зустріч лідера Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, яка відбудеться в найближчі дні.

Як повідомляє ВВС, турецький президент полетить до Москви після того, як Анкару 16 жовтня відвідають віце-президент США Майк Пенс і глава Держдепу Майк Помпео.

Відомо, що американська делегація має намір вмовити Туреччину зупинити наступ на кордоні з Сирією.

Також сьогодні, 16 жовтня Рада Безпеки ООН проведе екстрену закриту зустріч в зв'язку з ситуацією на кордоні Туреччини та Сирії. Зустріч була скликана на вимогу п'яти європейських членів Ради – Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі та Бельгії.

Відзначимо, що минулого тижня сторони вже намагалися провести аналогічну зустріч, однак через розбіжності не змогли узгодити спільну заяву.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Туреччину припинити вогонь в Сирії і пригрозив новими санкціями. Сьогодні, в Анкару прибуде делегація зі Штатів, що має намір вимагати згортання військової операції. В іншому випадку Трамп пригрозив підвищенням тарифів на сталь.

Ердоган и Путін

Як писав OBOZREVATEL:

6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.

Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "внерамочние" дії.

15 жовтня Трамп ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військової операції в Сирії.

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