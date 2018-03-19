"Гра на межі фолу": Жданов пояснив, чому Захід не допустить розвалу Росії

Країни Заходу намагаються діяти по відношенню до Кремля максимально обережно, оскільки побоюються можливого розвалу Росії і його катастрофічних наслідків для всього світу.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив військовий експерт Олег Жданов.

Коментуючи отруєння у Великобританії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, експерт зазначив, що відповідні заходи Лондона могли бути набагато жорсткішими: "Великобританія могла обвалити банківську систему Росії буквально на клацання пальця - відключивши SWIFT... Це був би шок і холодний душ для Росії. Але вони бояться головного чинника - щоб не розвалилася Росія".

"Це гра на межі фолу - треба змусити Путіна сісти за стіл переговорів або діяти в тих рамках які йому визначають. Але з іншого боку, треба не допустити розвалу Росії. Вони цього вже спробували з Радянським Союзом", - наголосив він.

Жданов повідомив, що, за прогнозом експертів, в разі розпаду РФ на її уламках може з'явитися до 39 суб'єктів міжнародного права.

"Як вони розділять ядерну зброю? Як з ними розмовляти і що вони з себе представлятимуть? Можлива навіть війна через територіальні претензії між колишніми суб'єктами Федерації", - пояснив військовий експерт.

"У цьому обережність Заходу. Ми думаємо, що Захід проковтнув чергову витівку Путіна. Захід не допускає емоцій, тому що не хоче зриву в збройне протистояння", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Олег Жданов також розповів, що у Заходу є підстави щоб оголосити Володимира Путіна нелегітимним президентом Росії.