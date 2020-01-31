Говорили про Україну: Меркель терміново зателефонувала Путіну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель подзвонила президенту Росії Володимиру Путіну. Вони обговорили нарощування зусиль по ситуації в Лівії, а також торкнулися і інших тем.
Зокрема, як передає пресслужба Кремля, лідери країн обговорили також Сирію, Україну, "угоду століття" і "деякі питання двостороннього порядку денного".
Розмова відбулася за ініціативою німецької сторони, відзначили в РФ.
Путін і Меркель провели телефонну розмову
ТАСС
"Обговорювалося хід реалізації домовленостей, досягнутих на міжнародній конференції по Лівії в Берліні 19 січня. З обох сторін підкреслена доцільність нарощування зусиль світової спільноти в інтересах забезпечення сталого режиму припинення бойових дій і запуску політичного діалогу", – йдеться в повідомленні.
У пресслужбі Кремля також відзначили, що Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні, Сирії та проблематику близькосхідного мирного процесу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Путін вже багато разів зустрічався з Меркель і говорив по телефону.
Так, у своїй бесіді 11 листопада минулого року вони торкнулися теми війни на Донбасі.
В іншій телефонній розмові, вже в грудні, Путін і Меркель "дали позитивну оцінку" обміну полоненими на Донбасі між Україною і "Л / ДНР".
Також раніше канцлер Німеччини заявляла, що до реалізації мінських угод країни Європейського Союзу не можуть в повній мірі співпрацювати з РФ.
11 січня, відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель в Москві, де обидва політики зробили резонансні заяви.
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