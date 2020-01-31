Говорили про Україну: Меркель терміново зателефонувала Путіну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель подзвонила президенту Росії Володимиру Путіну. Вони обговорили нарощування зусиль по ситуації в Лівії, а також торкнулися і інших тем.

Зокрема, як передає пресслужба Кремля, лідери країн обговорили також Сирію, Україну, "угоду століття" і "деякі питання двостороннього порядку денного".

Розмова відбулася за ініціативою німецької сторони, відзначили в РФ.

Путін і Меркель провели телефонну розмову ТАСС

"Обговорювалося хід реалізації домовленостей, досягнутих на міжнародній конференції по Лівії в Берліні 19 січня. З обох сторін підкреслена доцільність нарощування зусиль світової спільноти в інтересах забезпечення сталого режиму припинення бойових дій і запуску політичного діалогу", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Кремля також відзначили, що Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні, Сирії та проблематику близькосхідного мирного процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путін вже багато разів зустрічався з Меркель і говорив по телефону.

Так, у своїй бесіді 11 листопада минулого року вони торкнулися теми війни на Донбасі.

В іншій телефонній розмові, вже в грудні, Путін і Меркель "дали позитивну оцінку" обміну полоненими на Донбасі між Україною і "Л / ДНР".

Також раніше канцлер Німеччини заявляла, що до реалізації мінських угод країни Європейського Союзу не можуть в повній мірі співпрацювати з РФ.

11 січня, відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель в Москві, де обидва політики зробили резонансні заяви.

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