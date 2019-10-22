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22 жовтня • оновлено в 20:35
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Говорили 6,5 годин: Путін і Ердоган оголосили про доленосні рішення

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Президенти Туреччині і Росії Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Путін у вівторок, 22 жовтня провели зустріч, за результатами якої заявили про ухвалення знакових рішень щодо конфлікту в Сирії.

Переговори відбулися в Сочі і тривали близько 6,5 годин. Після обговорення лідери виступили на спільній пресконференції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Головні пункти, які погодили глави Туреччини і РФ:

  • Турецька військова операція в Сирії "Джерело миру" припиняється.

  • Росія і Туреччина мають намір діяти разом.

  • Інтереси Сирії як суверенної держави будуть дотримані.

  • З 23 жовтня російські та сирійські патрулі почнуть виводити підрозділи курдів з десятикілометрової зони вздовж кордону.

  • Обидві сторони підтримають діяльність Конституційного комітету.

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Путін і Ердоган зустрілися і оголосили про доленосні рішення

Путін і Ердоган зустрілися і оголосили про доленосні рішення

Telegram-канал Пул N3

"Не можу не висловити задоволення тим, що нам у результаті досить тривалої і напруженої роботи вдалося вийти на рішення, які після наших заяв будуть озвучені міністрами закордонних справ обох країн, рішення, які, на мій погляд, є дуже важливими, якщо не доленосними, і дозволять вирішити досить гостру ситуацію, яка склалася сьогодні на сирійсько-турецькому кордоні", – заявив Путін.

За словами російського президента, Ердоган дав докладні пояснення, що стосуються цілей і завдань операції в Сирії.

"Турки і сирійці будуть разом захищати мир на кордоні. Сирія повинна бути звільнена від іноземної військової присутності, цілісність країни треба зберегти, Туреччина розділяє такий підхід", – заявив Путін.

Ердоган у свою чергу сказав, що починаючи з середи, 23 жовтня, всі курдські формування в Сирії повинні бути виведені за межі 30-кілометрової зони від кордону з Туреччиною. "Нам не потрібні чиїсь території", – додав він.

Президент Туреччини також заявив, що вони з Путіним не допустять сепаратистських проявів. За його словами, в райони, звідки підуть курди, заселять 1 млн сирійців, які повернуться на батьківщину.

Путін і Ерлоган підписали меморандум щодо Сирії

Путін і Ерлоган підписали меморандум щодо Сирії

utro.ru

Після заяв глав держав на пресконференції виступили глави МЗС країн. Російський міністр Сергій Лавров і його турецький колега Мевлют Чавушоглу зачитали головні пункти меморандуму, до якого прийшли Путін з Ердоганом.

Зокрема, Росія і Туреччина домовилися про те, що з 23 жовтня в зону турецької операції в Сирії вводиться російська військова поліція і сирійські військовослужбовці. "Вони будуть проводити спільні патрулювання в 10 км зоні від кордону з Туреччиною", – додав він.

Також РФ і Туреччина створять спільний механізм для спостереження за виконанням меморандуму.

Відзначається, що президенти підтвердили прихильність єдності і територіальної цілісності Сирії, забезпечення національної безпеки Туреччини, і висловилися на підтримку Аданської угоди.

Меморандум Туреччини і Росії

Меморандум Туреччини і Росії

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Ну вот по Сирии вопросы утрясли, теперь Доня с Вовиком по Украине все порешают, а там богу свидомых Путину нобелевскую премию мира дадут и жизнь наладится. Чтобы вы делали без технического директора.
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