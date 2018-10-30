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''Готуються постійно'': розкриті плани РФ у ''війні'' зі США

1.2тЧитати матеріал російською

Росія постійно готується до можливого конфлікту зі США, але доводити до нього поки ніхто не береться.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав американіст Микола Белесков коментуючи відповідну заяву представника МЗС РФ Андрія Білоусова на засіданні комітету Генасамблеї ООН, назвавши її "пустопорожньою".

"Росіяни намагаються перекласти всю вину за знищення "ракетного" договору на США, для цього вони і намагалися протягнути відповідну резолюцію. Це вже можна назвати частиною протистояння за позицію європейських країн, в першу чергу за те, на кого ляже провина за знищення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД)", – пояснює американіст

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За його словами, це лише боротьба за позицію в Європі, якщо казати про підготовку до можливого протистояння, то переоцінювати цю заяву не варто.

"Поки що протистояння довкола угоди зводиться до того, що кожна зі сторін намагаються перекласти на іншого відповідальність за знищення цієї угоди. Військового виру протистояння поки не має, і велике питання, чи взагалі буде", – вважає Белєсков.

При цьому він не виключає, що загострення відносин між РФ та США можливе у будь-якій точці світу.

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"Ризики загострення ситуації є в Сирії, є в Чорному чи Балтійському морі. Можливості для загострення протистояння є, але не можна сказати, що на сьогоднішній момент Америка чи Росія планомірно приймає кроки, які є свідомим бажанням загострити ситуацію і нарватися на серйозний конфлікт", – сказав Белєсков.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США здатні протягом декількох місяців після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) створити крилату ракету наземного базування середньої дальності. Росії на це відповісти нічим.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
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